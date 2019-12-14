"Мы с семьей и лучшими друзьями будем с детьми у нас за городом": Рита Дакота рассказала о планах на Новый год

Рита Дакота ежедневно рассказывает подписчикам в социальных сетях о том, что происходит в ее жизни. Сегодня певица решила поделиться своими планами на новогоднюю ночь. Она опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с дочерью Мией. Исполнительница и малышка сидят на полу, обмотанные светящимися гирляндами. В комментарии с посту в Instagram Рита Дакота написала, что в этом году у нее идеальное новогоднее настроение. Дом украшен огоньками, она с Мией надевает праздничные пижамы, а днем ходит на ярмарки. Новогоднюю ночь певица проведет с семьей, лучшими друзьями и детьми у нее за городом, они устроят ужин, барбекю, порисуют колесо баланса, проработают старое и загадают новое, а потом уложат малышей спать, оставят родителей дома смотреть телевизор, а сами убегут на танцы.Утром Рита Дакота с Мией погуляет на Красной площади и вечером певица улетит на 5 дней раньше своей семьи на Бали. Исполнительница не будет там работать или заниматься делами, но что именно собирается делать, она не уточнила.