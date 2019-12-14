Ани Лорак отменила несколько концертов из-за болезни





Журналистам "Московского комсомольца" удалось связаться с кассами Дворца спорта в городе Липецк, которые сообщили, что концерт действительно запланирован на 16 декабря, билеты продавались, однако выступление было отменено по техническим причинам. Также отмечается, что те, кто уже купил билеты, могут вернуть их в кассы Дворца спорта.Сама певица и ее представители пока официально не подтвердили информацию об отмене концерта, однако отечественные издания сообщают, что у Ани Лорак ухудшилось самочувствие из-за болезни. Фанаты выражают свое беспокойство в соцсетях, а также ждут от своего кумира комментариев относительно данной новости.