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Составлен ТОП-5 автомобилей F-класса по средневзвешенной цене

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали рейтинг моделей автомобилей F-класса на российском рынке. Отмечается, что список был сформирован по средневзвешенной стоимости моделей.

Примечательно, что практически все модели рассматриваемого сегмента, которые доступны на российском автомобильном рынке, являются представителями премиальных брендов, поэтому стоимость большинства участников рейтинга превышает отметку в 7 миллионов рублей. Единственным представителем массового бренда оказался седан бизнес-класса К900 от южнокорейской марки KIA, средневзвешенная цена которого составила 3,79 миллиона рублей. Всего за 10 месяцев компания продала в России 335 экземпляров этой модели.

Второе место в рейтинге досталось американскому Cadillac CT6, средневзвешенная цена которого составляет 5,14 миллионов рублей. Впрочем, объемы продаж этой модели на отечественном рынке оказались весьма скромными – всего 33 машины. На третьей строчке расположились баварские седаны BMW 7-Series со средней ценой чуть более 7,39 миллионов рублей. При столь высокой цене, автомобили оказались еще и лидерами по объемам продаж с 961 проданным экземпляром в течение текущего года.

Немногим выше оказалась средняя цена британского седана Jaguar XJ – 7,4 миллиона. При этом, в России таких автомобилей за тот же период продали намного меньше, чем у немецкого конкурента – всего 34 штуки. Замыкает рейтинг еще один представитель немецкого автопрома - Audi A8 с ценой в 7,68 миллионов рублей и объемами продаж в 315 экземпляров.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:46

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