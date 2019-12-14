Составлен ТОП-5 автомобилей F-класса по средневзвешенной цене





Примечательно, что практически все модели рассматриваемого сегмента, которые доступны на российском автомобильном рынке, являются представителями премиальных брендов, поэтому стоимость большинства участников рейтинга превышает отметку в 7 миллионов рублей. Единственным представителем массового бренда оказался седан бизнес-класса К900 от южнокорейской марки KIA, средневзвешенная цена которого составила 3,79 миллиона рублей. Всего за 10 месяцев компания продала в России 335 экземпляров этой модели.Второе место в рейтинге досталось американскому Cadillac CT6, средневзвешенная цена которого составляет 5,14 миллионов рублей. Впрочем, объемы продаж этой модели на отечественном рынке оказались весьма скромными – всего 33 машины. На третьей строчке расположились баварские седаны BMW 7-Series со средней ценой чуть более 7,39 миллионов рублей. При столь высокой цене, автомобили оказались еще и лидерами по объемам продаж с 961 проданным экземпляром в течение текущего года.Немногим выше оказалась средняя цена британского седана Jaguar XJ – 7,4 миллиона. При этом, в России таких автомобилей за тот же период продали намного меньше, чем у немецкого конкурента – всего 34 штуки. Замыкает рейтинг еще один представитель немецкого автопрома - Audi A8 с ценой в 7,68 миллионов рублей и объемами продаж в 315 экземпляров.