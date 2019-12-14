АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Назван необычный признак опухоли поджелудочной железы

Медики назвали необычный признак появления опухоли в области поджелудочной железы. Онкозаболевание этого типа относится к числу самых трудноопределяемых, поскольку его симптомы почти не проявляются и могут навести на мысли о прочих болезнях.
Назван необычный признак опухоли поджелудочной железы

Опухоль во время ранних стадий практически незаметна, однако имеется признак, по которому можно обнаружить недуг. В соответствии со словами медиков, речь касается болей в спине либо животе, которая появляется волнами. При этом существуют тенденции усиления после употребления пищи либо при нахождении в позиции лёжа. Боль может пройти столь же внезапно, как и возникла.

В соответствии со статистикой, люди которые обращаются к медикам по причине подобных неприятных ощущений, имеют высокий риск наличия онкозаболевания поджелудочной железы. Эксперты отмечают, что иными симптомами заболевания являются снижение веса, пожелтение белков глаз и кожи. Вдобавок, по причине опухоли уменьшается производство инсулина, по итогам которого появляются симптомы диабета. Во время возникновения появления таких симптомов рекомендуется немедленно обратиться к медикам.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Получилась особенно тёплой, нежной и очень стильной": Полина Гагарина похвасталась наряженной…
Треть россиян планирует бюджет Нового года в пределах 10 тысяч…
Сын звезды "Дом-2" Алены Рапунцель растет в антисанитарных…
Опубликованы фотографии камеры флагманского Samsung Galaxy…
Анна Седокова: "Ненавижу когда мной…
США удваивают производство ракет для вертолетов и…
Екатерина Дубакина поделилась воспоминаниями о Екатерине…
Составлен ТОП-5 автомобилей F-класса по средневзвешенной…
"Мы с семьей и лучшими друзьями будем с детьми у нас за городом": Рита Дакота рассказала о планах на Новый…
Ани Лорак отменила несколько концертов из-за…
Назван необычный признак опухоли поджелудочной…
Назван ТОП-3 внедорожников-долгожителей…
Влад Кадони удивился, когда увидел радость Ромашова после того, как Белая вытащила "черную…
Эксперты назвали разрушающие иммунитет 8 повседневных…
«Планета перенаселена»: Анну Седокову попросили не рожать от Яниса…
Врач рассказал, чем опасно резкие похолодания для…
«Прекрасная семья»: Фото Аллы Вербер с внуками растрогало…
Николай Цискаридзе рассказал о причинах ухода с большой…
Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной…
Ученые рассказали, как человек может впитывать энергетику…
«Устал из-за поисков партнерши»: Нумеролог оценил состояние звезды «Интернов» Ильи…
В Сети продают 2-дверный Gelandewagen с мягкой…
Дима Билан рассказал подробности скандального выступления в…
Новый камерофон Vivo тоже умеет снимать…
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в…
Специалисты обнаружили в Антарктиде самую глубокую точку на…
«Мама красавица»: Екатерина Варнава поделилась редким семейным фото с…
Эксперты выявили причины болей в…
Куртку Филиппа Киркорова назвали…
Эксперты рассказали, как закрыть машину с разряженным…
«Надо уметь радоваться жизни»: Юлия Снигирь рассказала о своих впечатлениях от съемок в…
Дизайнер TATA Motors создал концепт гиперкара Koenigsegg…
Брэд Питт не общается со своим сыном…
Специалисты рассказали, что недоваренное мясо может способствовать заражению…
Сценаристы «Игры престолов» намерены экранизировать графический роман…
Logitech представила 4К веб-камеру для монитора Apple Pro Display…
Ольга Кабо под снимком из стильной фотосессии рассказала об эмоциях от предновогодней…
Дженнифер Лопес "зажгла" на сцене в компании 74-летней…
В Китае разработали новый метод против рака…
Актриса Светлана Иванова сообщила о закрытии сериала «Тест на…
Просмотреть все новости