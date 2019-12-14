Назван необычный признак опухоли поджелудочной железы





Опухоль во время ранних стадий практически незаметна, однако имеется признак, по которому можно обнаружить недуг. В соответствии со словами медиков, речь касается болей в спине либо животе, которая появляется волнами. При этом существуют тенденции усиления после употребления пищи либо при нахождении в позиции лёжа. Боль может пройти столь же внезапно, как и возникла.В соответствии со статистикой, люди которые обращаются к медикам по причине подобных неприятных ощущений, имеют высокий риск наличия онкозаболевания поджелудочной железы. Эксперты отмечают, что иными симптомами заболевания являются снижение веса, пожелтение белков глаз и кожи. Вдобавок, по причине опухоли уменьшается производство инсулина, по итогам которого появляются симптомы диабета. Во время возникновения появления таких симптомов рекомендуется немедленно обратиться к медикам.