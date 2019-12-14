Назван ТОП-3 внедорожников-долгожителей конвейера





Главные качества любого внедорожника — это практичность, высокая проходимость, надежность и долговечность. Некоторые модели автомобилей данного класса на протяжении десятков лет находятся на конвейере из-за своей популярности у автолюбителей. Эксперты составили ТОП-3 самых надежный внедорожников, которые производились без изменений дольше всех. Третье место досталось Toyota Bandeirante – японо-бразильский транспорт с отличными техническими характеристиками. Автомобиль стоял на конвейере с 1962 по 2001 год. При этом он прошел весь путь почти без изменений. Транспортное средство оборудовали дизельными силовыми установками на 3,4 литра мощностью 75 л. с., на 3,8 литра мощностью 85 л. с. и 4,0-литровым мотором мощностью 90 л. с.Второе место досталось представителю отечественного автопрома – Lada 4x4 Niva. Внедорожник выпускается с 1977 года и по сегодня. Еще немного и транспортное средство займет первую строчку в рейтинге. Автомобиль оборудован несколькими модификациями моторов: 1,7-лировым мощностью 83 «лошадки» и 1,6-литровым мощностью 80 «лошадок». Со временем популярность транспортного средства не падает, поэтому он пробудет на конвейере еще несколько лет точно. Все же АвтоВАЗ сообщал, что планирует заменить Lada 4x4 Niva на абсолютно новый внедорожник, но точно даты автопроизводитель не назвал.И, наконец, первое место в рейтинге занял Mitsubishi Jeep. Автомобиль стал на конвейер в далеком 1953 году, а сошел с него лишь в 1998 году. Главной причиной данного решения стала отнюдь не сокращение популярности модели. Просто внедорожник перестал соответствовать всем экологическим нормам. Автомобиль выходил в трех комплектациях кузова: короткой, средней и длинной. Кроме этого на транспорте устанавливали четыре мотора: 2,0- литровый и 2,6-литровый бензиновые двигатели, а также 2,2-литровый и 2,7-литровый дизельные силовые агрегаты.