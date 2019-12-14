Влад Кадони удивился, когда увидел радость Ромашова после того, как Белая вытащила "черную метку"

Сейчас отношения Юлии Белой и Евгения Ромашова никак не похожи на те, которые можно назвать идеальными. Юля постоянно Евгению предъявляет претензии, что ей не хватает средств на одежду, и в ее гардеробе совсем нечего надеть. Однако Ромашов утверждает, что тратит немало средств на Белую, но этого даже не замечает.И вот, если посмотреть будущий эфир программы, то Юлия Белая вытащила "черную метку". Но вот только Евгений Ромашов нисколько не расстроился, когда это произошло, а скорее, наоборот, обрадовался. Этот факт очень сильно шокировал Влада Кадони, ведь за всю историю шоу подобного просто не было.По словам Кадони, еще никто и никогда так не радовался возможному уходу своей девушки. А вот саму Юлю такое поведения Евгения тоже только лишь позабавило.