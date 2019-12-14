Влад Кадони удивился, когда увидел радость Ромашова после того, как Белая вытащила "черную метку"
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони не стал скрывать, что был очень удивлен. Он не смог понять радостной реакции Евгения Ромашова, когда Юлия Белая вытащила "черную метку".
Сейчас отношения Юлии Белой и Евгения Ромашова никак не похожи на те, которые можно назвать идеальными. Юля постоянно Евгению предъявляет претензии, что ей не хватает средств на одежду, и в ее гардеробе совсем нечего надеть. Однако Ромашов утверждает, что тратит немало средств на Белую, но этого даже не замечает.
И вот, если посмотреть будущий эфир программы, то Юлия Белая вытащила "черную метку". Но вот только Евгений Ромашов нисколько не расстроился, когда это произошло, а скорее, наоборот, обрадовался. Этот факт очень сильно шокировал Влада Кадони, ведь за всю историю шоу подобного просто не было.
По словам Кадони, еще никто и никогда так не радовался возможному уходу своей девушки. А вот саму Юлю такое поведения Евгения тоже только лишь позабавило.
Сейчас отношения Юлии Белой и Евгения Ромашова никак не похожи на те, которые можно назвать идеальными. Юля постоянно Евгению предъявляет претензии, что ей не хватает средств на одежду, и в ее гардеробе совсем нечего надеть. Однако Ромашов утверждает, что тратит немало средств на Белую, но этого даже не замечает.
И вот, если посмотреть будущий эфир программы, то Юлия Белая вытащила "черную метку". Но вот только Евгений Ромашов нисколько не расстроился, когда это произошло, а скорее, наоборот, обрадовался. Этот факт очень сильно шокировал Влада Кадони, ведь за всю историю шоу подобного просто не было.
По словам Кадони, еще никто и никогда так не радовался возможному уходу своей девушки. А вот саму Юлю такое поведения Евгения тоже только лишь позабавило.