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Эксперты назвали разрушающие иммунитет 8 повседневных привычек

Эксперты назвали 8 привычек повседневной жизни, которые приводят к разрушению иммунитета. Открывает список равнодушное отношение к состоянию стресса.
Эксперты назвали разрушающие иммунитет 8 повседневных привычек

Многие люди не пытаются ликвидировать последствия данного состояния, но в то же время важно понимать, что стресс наносит вред организму. Во время повышенной работоспособности организм генерирует кортизол, но при этом подавляет выработку требуемые иммунитета простагландинов. Вторым пунктом списка указан сидячий образ жизни. Когда люди мало двигается и получают избыточный вес, могут появиться сбои в работе кровообращения, поскольку сильно ослабляется иммунитет.

На третьей строчке разместили недосып. При этом в организме людей, которые регулярно не высыпаются, падает содержание Т-клеток. Последние отвечают за иммунные способности на уровне клеток. Четвертая позиция досталась склонности употреблять много сахара. Этот продукт существенно замедляет работу лейкоцитов, выводящих патогены. Помимо этого, в список вредных привычек вошли употребление алкоголя, курение, несоблюдение норм гигиены, а также перегрев организма. В местах с высокой температурой защитная система организма теряет свою активность.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:00

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