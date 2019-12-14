«Планета перенаселена»: Анну Седокову попросили не рожать от Яниса Тимма

На страничке Яниса Тимма в социальной сети Instagram появилась запись с фотографией, на которой баскетболист позирует вместе со своей возлюбленной. «Если бы мне пришлось одним словом описать ее, то я бы даже не сумел этого сделать», - пишет спортсмен, добавляя множество лестных и нежных эпитетов в адрес Седоковой. Поклонники подобное признание оценили высоко, однако нашлись среди них и те, кто заподозрил в этом неладное и выразили сомнение в том, что Тимма самостоятельно написал такой текст. Один из пользователей даже открыто обвинил певицу в том, что она ведет страничку своего возлюбленного сама и самостоятельно пишет подобное.«Можете меня тысячу раз блокировать, но это писать вместо своего избранника подобные комментарии – это низко. Не надо так, Аня. Еще хочу вас попросить, больше не рожайте – планета перенаселена», - высказался пользователей.Сама Седокова, к слову, быстро нашлась, что ответить недоброжелателю и попросила его оставить ее и спортсмена в покое. «Вы видите мир в своих красках», - подытожила певица.