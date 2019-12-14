Врач рассказал, чем опасно резкие похолодания для человека





В гидрометцентре сообщают, что последние несколько лет в стране наблюдается аномальные скачки температуры, особенно в зимнее время. В некоторых регионах перепады достигают 20-25 градусов по Цельсию. Медицинский профессор Борис Ревич рассказал, чем опасна подобная погода для здоровья человека. Основной удар при похолодании берет на себя сердечно-сосудистая система. Артериям и венам в холодный период года требуется немного времени, чтобы адаптироваться. Однако при резких скачках температуры нагрузка на сосуды увеличивается, а кровь становится гуще, что чревато инсультами и инфарктами. В зоне повышенного риска перебывают люди преклонного возраста, поскольку их артерии и вены более хрупкие.Чтобы избежать негативных последствий, желательно больше отдыхать и не напрягать свой организм. Следует систематически проверять артериальное давление и держать его в норме. Все же злоупотреблять лекарствами не нужно. При возникновении проблем лучше обратиться к специалисту, который назначит оптимальную дозировку и препараты. Стоит помнить, самолечение может привести к плачевным последствиям.