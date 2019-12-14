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Врач рассказал, чем опасно резкие похолодания для человека

Аномальные скачки температуры крайне негативно сказываются на человеке. Врач рассказал, чем опасно резкое похолодание для организма.
Врач рассказал, чем опасно резкие похолодания для человека

В гидрометцентре сообщают, что последние несколько лет в стране наблюдается аномальные скачки температуры, особенно в зимнее время. В некоторых регионах перепады достигают 20-25 градусов по Цельсию. Медицинский профессор Борис Ревич рассказал, чем опасна подобная погода для здоровья человека. Основной удар при похолодании берет на себя сердечно-сосудистая система. Артериям и венам в холодный период года требуется немного времени, чтобы адаптироваться. Однако при резких скачках температуры нагрузка на сосуды увеличивается, а кровь становится гуще, что чревато инсультами и инфарктами. В зоне повышенного риска перебывают люди преклонного возраста, поскольку их артерии и вены более хрупкие.

Чтобы избежать негативных последствий, желательно больше отдыхать и не напрягать свой организм. Следует систематически проверять артериальное давление и держать его в норме. Все же злоупотреблять лекарствами не нужно. При возникновении проблем лучше обратиться к специалисту, который назначит оптимальную дозировку и препараты. Стоит помнить, самолечение может привести к плачевным последствиям.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:44

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