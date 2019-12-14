«Прекрасная семья»: Фото Аллы Вербер с внуками растрогало поклонников

В подписи к публикации отмечается, что фотография была сделана в мае текущего года. «Любовь к внукам – нечто особенное. Эти трепетные чувства, которые я испытываю к ним, они настолько захватывающие и сильные. Большинство людей вспоминают о дедушках с бабушками уже в зрелом возрасте, поскольку они всегда дают ощущение того, что вы полностью окружены заботой и любовью», - написала тогда Аллы Вербер под публикацией. Поклонников показанное фото растрогало, поэтому менее чем за сутки они оставили под ним почти 40 тысяч отметок «нравится» и более тысячи комментариев.«Прекрасная семья», «Шикарный снимок», «Очень жаль, что уходят такие великие люди», «Очень красивое фото», - пишут пользователи, обращаясь к родным Вербер и желая им сил, терпения преодолеть трудности и здоровья.