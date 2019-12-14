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Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной Лясковец

Участники проекта "Дом-2" Федор Стрелков и Екатерина Скалон в очередной раз расстались. Федор и вовсе не пытается даже скрывать, что все это время сравнивал Катю со своей бывшей девушкой Кристиной Лясковец.

Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной Лясковец

Теперь никто совсем не понимает, зачем Федор Стрелков так долго добивался внимания со стороны Кати Скалон, а ко всему еще и помощи просил у ведущих проекта. Сама Катя признается, что с помощью Стрелкова у нее с каждым днем прибавляется комплексов.

Девушка рассказала, что у нее даже пропало желание наряжаться. Масла в огонь подливает и Майя Донцова, которая отмечает, похожие проблемы ранее были и у Анастасии Стецевят, так что задуматься и правда стоит.


Говорит Катя Скалон и о том, что ее мама после такого поведения изменила кардинально свое отношение к Федору Стрелкову. Федор же не изменяет своим принципам, скорее всего, из-за того, что боится потерять поддержку и стать кандидатом на вылет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11

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