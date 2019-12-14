Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной Лясковец





Теперь никто совсем не понимает, зачем Федор Стрелков так долго добивался внимания со стороны Кати Скалон, а ко всему еще и помощи просил у ведущих проекта. Сама Катя признается, что с помощью Стрелкова у нее с каждым днем прибавляется комплексов.Девушка рассказала, что у нее даже пропало желание наряжаться. Масла в огонь подливает и Майя Донцова, которая отмечает, похожие проблемы ранее были и у Анастасии Стецевят, так что задуматься и правда стоит.Говорит Катя Скалон и о том, что ее мама после такого поведения изменила кардинально свое отношение к Федору Стрелкову. Федор же не изменяет своим принципам, скорее всего, из-за того, что боится потерять поддержку и стать кандидатом на вылет.