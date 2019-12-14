Участник "Дом-2" Федор Стрелков открыто сравнивает Катю Скалон с Кристиной Лясковец
Участники проекта "Дом-2" Федор Стрелков и Екатерина Скалон в очередной раз расстались. Федор и вовсе не пытается даже скрывать, что все это время сравнивал Катю со своей бывшей девушкой Кристиной Лясковец.
Теперь никто совсем не понимает, зачем Федор Стрелков так долго добивался внимания со стороны Кати Скалон, а ко всему еще и помощи просил у ведущих проекта. Сама Катя признается, что с помощью Стрелкова у нее с каждым днем прибавляется комплексов.
Девушка рассказала, что у нее даже пропало желание наряжаться. Масла в огонь подливает и Майя Донцова, которая отмечает, похожие проблемы ранее были и у Анастасии Стецевят, так что задуматься и правда стоит.
Говорит Катя Скалон и о том, что ее мама после такого поведения изменила кардинально свое отношение к Федору Стрелкову. Федор же не изменяет своим принципам, скорее всего, из-за того, что боится потерять поддержку и стать кандидатом на вылет.
Теперь никто совсем не понимает, зачем Федор Стрелков так долго добивался внимания со стороны Кати Скалон, а ко всему еще и помощи просил у ведущих проекта. Сама Катя признается, что с помощью Стрелкова у нее с каждым днем прибавляется комплексов.
Девушка рассказала, что у нее даже пропало желание наряжаться. Масла в огонь подливает и Майя Донцова, которая отмечает, похожие проблемы ранее были и у Анастасии Стецевят, так что задуматься и правда стоит.
Говорит Катя Скалон и о том, что ее мама после такого поведения изменила кардинально свое отношение к Федору Стрелкову. Федор же не изменяет своим принципам, скорее всего, из-за того, что боится потерять поддержку и стать кандидатом на вылет.