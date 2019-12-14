Николай Цискаридзе рассказал о причинах ухода с большой сцены
Николай Цискаридзе в студии проекта "Судьба человека" рассказал о причинах своего ухода с большой сцены. Артист отметил, что у него кончаются силы, поэтому после 17 трудовых лет он осознал необходимость выбирать между здоровьем и танцами в балете.
Николай Цискаридзе вспомнил слова собственного учителя Петра Пестова, который по случаю вручения документа о завершении училища сообщил, что артист балета не может оставаться на сцене больше 21 года. Он отдельно попросил подопечного не перестараться и не бросать вызов природе.
"Когда вручали дипломы, мой учитель Пестов говорил: “Твоё амплуа не предусматривает старости. Не соверши глупость, не переборщи с танцами. 21 год — максимальный период работы. Не смей выступать больше", — подчеркнул Цискаридзе.
В результате артист в какой-то момент осознал, что не может танцевать больше. Вслед за этим он оставил сцену в 2013-м. Артисту первоначально не поверили в Минкульте, не понимая причину его ухода, хотя на сцене он выкладывался максимально. В настоящее время танцор занимает пост ректора Академии русского балета им. Вагановой. Он нетерпим по отношению к "раздолбайству и лени", ввиду чего часто исключает студентов.
Николай Цискаридзе вспомнил слова собственного учителя Петра Пестова, который по случаю вручения документа о завершении училища сообщил, что артист балета не может оставаться на сцене больше 21 года. Он отдельно попросил подопечного не перестараться и не бросать вызов природе.
"Когда вручали дипломы, мой учитель Пестов говорил: “Твоё амплуа не предусматривает старости. Не соверши глупость, не переборщи с танцами. 21 год — максимальный период работы. Не смей выступать больше", — подчеркнул Цискаридзе.
В результате артист в какой-то момент осознал, что не может танцевать больше. Вслед за этим он оставил сцену в 2013-м. Артисту первоначально не поверили в Минкульте, не понимая причину его ухода, хотя на сцене он выкладывался максимально. В настоящее время танцор занимает пост ректора Академии русского балета им. Вагановой. Он нетерпим по отношению к "раздолбайству и лени", ввиду чего часто исключает студентов.