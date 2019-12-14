Николай Цискаридзе рассказал о причинах ухода с большой сцены

Николай Цискаридзе вспомнил слова собственного учителя Петра Пестова, который по случаю вручения документа о завершении училища сообщил, что артист балета не может оставаться на сцене больше 21 года. Он отдельно попросил подопечного не перестараться и не бросать вызов природе., — подчеркнул Цискаридзе.В результате артист в какой-то момент осознал, что не может танцевать больше. Вслед за этим он оставил сцену в 2013-м. Артисту первоначально не поверили в Минкульте, не понимая причину его ухода, хотя на сцене он выкладывался максимально. В настоящее время танцор занимает пост ректора Академии русского балета им. Вагановой. Он нетерпим по отношению к "раздолбайству и лени", ввиду чего часто исключает студентов.