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«Устал из-за поисков партнерши»: Нумеролог оценил состояние звезды «Интернов» Ильи Глинникова

Известный российский актер Илья Глинников, знакомый широкой публике по роли Глеба Романенко в популярном ситкоме «Интерны», находится в сильной депрессии из-за неудач в отношениях с женщинами. Более того, как считает нумеролог Дмитрий Ермолаев, изучивший астрологическую карту артиста, в таком состоянии он будет находиться весь следующий год.
«Устал из-за поисков партнерши»: Нумеролог оценил состояние звезды «Интернов» Ильи Глинникова

«Илья сильно устал из-за поисков партнерши, он все еще переживает из-за расставания с Екатериной Никулиной, возможно, даже больше, чем она сама. У него в равной степени преобладают сексуальная и творческая энергии, в связи с чем появляются психологические проблемы. В следующем году он еще больше замкнется в себе, а помочь ему может только изучение духовных практик и посещения мест силы, которые помогут понять смысл жизни», - приводит слова астролога портал «Дни.ру».

По словам специалиста, актер по своей натуре является очень влюбчивым человеком, поэтому каждые новые отношения с женщиной склонен идеализировать. Именно это и становится главной проблемой его неудовлетворенности. Каждая неудача, каждое новое расставание, по словам Ермолаева, подталкивают Илью Глинникова к алкоголю и запрещенным препаратам, тем более, что творческие люди не всегда могут держать себя в руках. «Главное, что эти постоянные депрессии не довели его до более серьезных проблем», - заключил нумеролог.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:55

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