Дима Билан рассказал подробности скандального выступления в Самаре
Известный исполнитель Дима Билан стал гостем YouTube-проекта "А поговорить?". В рамках шоу артист рассказал некоторые подробности своего скандального выступления в Самаре.
Дима Билан летом текущего года выступал в Самаре в честь концерта ко Дню города, однако вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего вел себя неадекватно. После жители города даже написали петицию с недовольством от зрителей. Артист, вернувшись в Москву, сразу же принял решение, что принесет свои извинения горожанам. Дима Билан сдержал слово, дал еще один концерт в Самаре, а также подарил его жителям детскую площадку, так как понимал, подобное поведение может серьезно испортить его репутацию.
Объясняя свое поведение, артист отметил, после заселения в гостиницу он "провел время" в компании хозяина заведения, после компания дополнилась некоторыми известными людьми, переместившись в гримерку. "После этого был эффект. Я встал, но практически не смог идти, однако меня никто не остановил", - рассказал Дима Билан. Артист задавалася вопросом, почему ему позволили в таком состоянии выйти на сцену, ведь ситуации можно было избежать, если бы он вообще не вышел к зрителям, приводит слова исполнителя издание "Слово и дело".
Дима Билан летом текущего года выступал в Самаре в честь концерта ко Дню города, однако вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего вел себя неадекватно. После жители города даже написали петицию с недовольством от зрителей. Артист, вернувшись в Москву, сразу же принял решение, что принесет свои извинения горожанам. Дима Билан сдержал слово, дал еще один концерт в Самаре, а также подарил его жителям детскую площадку, так как понимал, подобное поведение может серьезно испортить его репутацию.
Объясняя свое поведение, артист отметил, после заселения в гостиницу он "провел время" в компании хозяина заведения, после компания дополнилась некоторыми известными людьми, переместившись в гримерку. "После этого был эффект. Я встал, но практически не смог идти, однако меня никто не остановил", - рассказал Дима Билан. Артист задавалася вопросом, почему ему позволили в таком состоянии выйти на сцену, ведь ситуации можно было избежать, если бы он вообще не вышел к зрителям, приводит слова исполнителя издание "Слово и дело".