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В Сети продают 2-дверный Gelandewagen с мягкой крышей

На популярной торговой площадке «Bring a trailer» недавно появилось новое объявление по продаже внедорожника Mercedes 250GD Wolf. Автомобиль 1991 года примечателен тем, что представлен в 2-дверной компоновке и оснащается мягкой съемной крышей и очень напоминает внешне популярный в последнее время Gelandewagen.

Выпущен внедорожник был 28 лет тому назад. Сейчас его кузов выкрашен в серебристый матовый цвет, сама машина оснащена 16-дюймовыми колесными дисками с оригинальными центральными колпаками. Сохранилось и крепление для запаски на задней двери, где на данный момент и находится пятое колесо автомобиля. По словам автора этого объявления, салон машины был переделан всего пару лет тому назад. В результате на креслах появилась новая коричневая обивка, а на задних сиденьях дополнительной присутствуют современные 4-точеченые ремни. В тон новому салону переделаны и карты дверей Mercedes 250GD Wolf. Одометр машины показывает, что ее пробег составляет всего 40 000 километров, однако о том, сколько фактически прошел этот экземпляр, ничего не известно.

Нынешний владелец также сообщил, что машина оснащена 2,5-литровой дизельной силовой установкой и 4-ступенчатой «механикой» с системой полного привода.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:47

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