Новый камерофон Vivo тоже умеет снимать Луну
В последнее время производители смартфонов устроили настоящее соревнование по фотовозможностям своих устройств. К примеру, в последнее время характеристики камер сравнивают по тому, насколько качественным зумом они обладают и способны ли снять Луну со всеми деталями. И если прежде подобное было уделом флагманов А-брендов, то теперь смартфон с такими же возможностями готовит компания Vivo.
Как сообщается, что одним из новейших камерофонов уходящего года стал смартфон Vivo X30 Pro с перископной камерой, обеспечивающей 60-кратный зум. Сделанные на это устройство снимки доказывают, что оно готово составить конкуренцию лучшим флагманам текущего года во всем, что касается снимков Луны. Ранее, к слову, уже сообщалось, что камера Vivo X30 Pro включает в себя четыре модуля с максимальным разрешением 64 Мп.
Дополнительно стоит отметить, что Vivo X30 Pro работает на базе SoC Exynos 980 – фирменной разработки южнокорейского техногиганта Samsung, которая поддерживает два режима работы в сетях пятого поколения 5G. По некоторым данным, официальная презентация нового смартфона должна состояться в Китае уже в ближайший понедельник, 16 декабря.
Как сообщается, что одним из новейших камерофонов уходящего года стал смартфон Vivo X30 Pro с перископной камерой, обеспечивающей 60-кратный зум. Сделанные на это устройство снимки доказывают, что оно готово составить конкуренцию лучшим флагманам текущего года во всем, что касается снимков Луны. Ранее, к слову, уже сообщалось, что камера Vivo X30 Pro включает в себя четыре модуля с максимальным разрешением 64 Мп.
Дополнительно стоит отметить, что Vivo X30 Pro работает на базе SoC Exynos 980 – фирменной разработки южнокорейского техногиганта Samsung, которая поддерживает два режима работы в сетях пятого поколения 5G. По некоторым данным, официальная презентация нового смартфона должна состояться в Китае уже в ближайший понедельник, 16 декабря.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30