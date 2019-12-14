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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией. Об этом стало известно благодаря новой публикации на страничке поддержки звезды «Моей прекрасной няни» в социальной сети Instagram.
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Из появившейся в аккаунте публикации стало понятно, что четыре года тому назад актриса отправилась в Иерусалим в паломнических целях, побывала на подворье одного из русских монастырей, «молилась и подавала записки». Сейчас же за здоровье знаменитости молятся сестры одного из Горненского монастыря. Кроме того, в этой же публикации приводится список людей, которые и сейчас продолжают молиться за Заворотнюк. «Ваши молитвы дают силы, а ваше соучастие воодушевляет. Анастасия и сама всегда трепетно относилась к святым местам, поэтому она особенно ценит такую поддержку», - утверждается в подписи к посту.

Напомним, в конце августа текущего года появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк появились серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка борется с раком мозга. При этом, ее близкие не хотят делиться информацией о состоянии и лечении звезды с общественностью. По данным прессы, актриса сейчас проходит курс восстановительных процедур в одном из подмосковных реабилитационных центров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:20

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