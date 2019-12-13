Дженнифер Лопес "зажгла" на сцене в компании 74-летней матери
Дженнифер Лопес «зажгла» на сцене в компании собственной 74-летней матери. В качестве достаточно необычного способа поздравить ближайшую родственницу певица вытащила родительницу на сцену, заставив станцевать вместе.
Дженнифер Лопес разместила видео своего поздравления на личной странице в Instagram. В момент выступления она пригласила на сцену Гваделупе Родригес, которая станцевала в компании знаменитой дочери. После этого ей вынесли на сцену поздравительный торт.
«Люди весьма часто задают мне вопрос об источнике сил и энергии, драйва для своих танцевальных движений. Теперь вам известен ответ», — указала певица в подписи к посту.
Дженнифер Лопес отметила, что её мать танцует на протяжении всей жизни, обожает музыку, кино, мюзиклы, а также верит в настоящую любовь. Все свои качества она, по словам певицы, передала дочери и сделала её той, кем она сегодня является.
Дженнифер Лопес разместила видео своего поздравления на личной странице в Instagram. В момент выступления она пригласила на сцену Гваделупе Родригес, которая станцевала в компании знаменитой дочери. После этого ей вынесли на сцену поздравительный торт.
«Люди весьма часто задают мне вопрос об источнике сил и энергии, драйва для своих танцевальных движений. Теперь вам известен ответ», — указала певица в подписи к посту.
Дженнифер Лопес отметила, что её мать танцует на протяжении всей жизни, обожает музыку, кино, мюзиклы, а также верит в настоящую любовь. Все свои качества она, по словам певицы, передала дочери и сделала её той, кем она сегодня является.