Дженнифер Лопес "зажгла" на сцене в компании 74-летней матери

Дженнифер Лопес разместила видео своего поздравления на личной странице в Instagram. В момент выступления она пригласила на сцену Гваделупе Родригес, которая станцевала в компании знаменитой дочери. После этого ей вынесли на сцену поздравительный торт., — указала певица в подписи к посту.Дженнифер Лопес отметила, что её мать танцует на протяжении всей жизни, обожает музыку, кино, мюзиклы, а также верит в настоящую любовь. Все свои качества она, по словам певицы, передала дочери и сделала её той, кем она сегодня является.