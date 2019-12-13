Заправку американского корабля-невидимки гигантским авианосцем показали на фото
Представители ВМС США объявили о первой в истории дозаправке в море, проведенной между авианосцем USS Theodore Roosevelt проекта Nimitz и литоральным кораблем-невидимкой USS Omaha. В подтверждение этой информации американские военные опубликовали фото произошедшего.
Сообщается, что в процесс дозаправки корабля прибрежной зоны проекта Independence было вовлечено порядка пяти сотен человек личного состава. Менее чем за пару часов команда авианосца сумела перекачать в резервуары USS Omaha порядка 4 тысяч галлонов (более 15 тонн) топлива. «Это настоящая эволюция, которая позволят тренировать мастерство и гарантировать, что мы сумеем оказать поддержку любому судну ВМС страны», - отметил капитан авианосца Бретт Крозье. Кроме того, как сообщают источники, морская перекачка топлива является опасной процедурой даже в нынешнее высокотехнологичное время. К примеру, в этом процессе были выявлены некоторые риски и трудности, избавиться от которых предстоит в будущем.
Стоит также отметить, что литоральные боевые корабли прибрежной зоны действия типа Independence, к числу которых относится дозаправленный авианосцем USS Omaha, созданы для быстрой транспортировки грузов массой не более 700 тонн ближе к месту ведения боевых действий. Также данное судно способно выявлять и ликвидировать морские мины, проводить специальные операции, осуществлять противолодочную защиту и выполнять ряд смежных задач.
Сообщается, что в процесс дозаправки корабля прибрежной зоны проекта Independence было вовлечено порядка пяти сотен человек личного состава. Менее чем за пару часов команда авианосца сумела перекачать в резервуары USS Omaha порядка 4 тысяч галлонов (более 15 тонн) топлива. «Это настоящая эволюция, которая позволят тренировать мастерство и гарантировать, что мы сумеем оказать поддержку любому судну ВМС страны», - отметил капитан авианосца Бретт Крозье. Кроме того, как сообщают источники, морская перекачка топлива является опасной процедурой даже в нынешнее высокотехнологичное время. К примеру, в этом процессе были выявлены некоторые риски и трудности, избавиться от которых предстоит в будущем.
Стоит также отметить, что литоральные боевые корабли прибрежной зоны действия типа Independence, к числу которых относится дозаправленный авианосцем USS Omaha, созданы для быстрой транспортировки грузов массой не более 700 тонн ближе к месту ведения боевых действий. Также данное судно способно выявлять и ликвидировать морские мины, проводить специальные операции, осуществлять противолодочную защиту и выполнять ряд смежных задач.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:22