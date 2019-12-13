В Китае разработали новый метод против рака груди





Специалисты Шанхайского онкологического центра опробовали новый вариант химеотерапии против трижды негативного рака. Давая комментарии по поводу результатов эксперимента, учёный Чжиминь Шао рассказал, что данный вид рака груди зачастую завершается смертью пациента. Самый эффективный метод, который позволяет добиться ослабления симптомов онкологического заболевания, это химеотерапия. Учёный утверждает, что продолжительное время выживаемость при ремиссии сроком в пять лет у больных с онкозаболеванием была на уровне 80%.В данном методе новой комбинированной химиотерапии специалисты используют лекарство под названием капецитабин. Было замечено, что пациенты, участвующие в клинических исследованиях, имеют на 41% меньше шансов на повторение болезни. Если сравнивать с обычной химеотерапией количество тех пациентов, кому врачи помогли, то показатели увеличились до 86,3%., что на 6,3% больше. Отметим, что в исследовании нового метода принимали участие 297 пациентов с онкологическими заболеваниями. Эксперимент проводился в 35 китайских клиниках.