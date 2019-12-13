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Jeep выпустит мини-внедорожник в 2022 году

Американская компания Jeep в последние годы заметно обновила свой модельный ряд и даже расширила его новыми разработками. Более того, в скором времени марка представит два трехрядных кроссовера, а уже через год планирует представить мини-внедорожник.

Сообщается, что новая ультракомпактная модель от Jeep должна будет расположиться в модельном ряду марки на ступень ниже модели Jeep Renegade. По некоторым данным, габаритные размеры новинки будут чуть больше ее основного конкурента – популярного японского компакта Suzuki Jimny, при этом сама она будет короче, чем новое поколение еще одного популярного японского кроссовера - Nissan Juke. При этом в компании отмечают, что грядущая модель будет полностью соответствовать высоким стандартам Jeep, особенно это касается ее внедорожных качеств. Более того, не исключено также появление полностью электрической версии компактного внедорожника. Пока же точно известно о том, что Jeep запланировал выпуск гибридных версий всего своего модельного ряда не позднее того же 2022 года.

Не так давно президент марки Кристиан Меньер отметил, что масштабные планы по электрификации автомобилей должны превратить компанию Jeep в самый экологичный бренд внедорожников на планете, а гибридные модели топ-менеджер марки пообещал сделать «лучшими джипами».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:09

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