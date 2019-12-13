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Актриса Светлана Иванова сообщила о закрытии сериала «Тест на беременность»

У актрисы Светланы Ивановой на странице в Instagram появилась запись, которая очень растрогала и в тоже время расстроила её подписчиков. Стало известно, что у сериала «Тест на беременность» больше не планируется продолжение.

Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова опубликовала пост на странице Instagram, в котором решила сообщить о закрытии проекта. Историю «женщины, которая хотела попрощаться со своим ребёнком» она посвятила Фонду «Дом с маяком», он помогаем неизлечимо больным детям. Актриса также написала, что её героиня – Наталья Бахметьева – прощается со зрителями. Публикацию актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена с закрытыми глазами и раскинутыми руками.

Пост вызвал бурные эмоции у поклонников Светланы Ивановой. Подписчики сообщили, что сериал получился очень душевный и запоминающийся. Многие поблагодарили актрису за то, что смогла подарить зрителям интересную и сильную историю. Некоторые поблагодарили за отлично проведённое время. А кто-то посетовал, что сериал очень быстро закончился и пообещали ни смотря ни на что ждать 3 сезон. Под постом также отметился и Вадим Галаганов, известный российский стилист, заявив, что «подсел» на телесериал. Светлана Иванова отметила, что для неё это лучший комплимент.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:28

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