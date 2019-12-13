Актриса Светлана Иванова сообщила о закрытии сериала «Тест на беременность»
У актрисы Светланы Ивановой на странице в Instagram появилась запись, которая очень растрогала и в тоже время расстроила её подписчиков. Стало известно, что у сериала «Тест на беременность» больше не планируется продолжение.
Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова опубликовала пост на странице Instagram, в котором решила сообщить о закрытии проекта. Историю «женщины, которая хотела попрощаться со своим ребёнком» она посвятила Фонду «Дом с маяком», он помогаем неизлечимо больным детям. Актриса также написала, что её героиня – Наталья Бахметьева – прощается со зрителями. Публикацию актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена с закрытыми глазами и раскинутыми руками.
Пост вызвал бурные эмоции у поклонников Светланы Ивановой. Подписчики сообщили, что сериал получился очень душевный и запоминающийся. Многие поблагодарили актрису за то, что смогла подарить зрителям интересную и сильную историю. Некоторые поблагодарили за отлично проведённое время. А кто-то посетовал, что сериал очень быстро закончился и пообещали ни смотря ни на что ждать 3 сезон. Под постом также отметился и Вадим Галаганов, известный российский стилист, заявив, что «подсел» на телесериал. Светлана Иванова отметила, что для неё это лучший комплимент.
Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова опубликовала пост на странице Instagram, в котором решила сообщить о закрытии проекта. Историю «женщины, которая хотела попрощаться со своим ребёнком» она посвятила Фонду «Дом с маяком», он помогаем неизлечимо больным детям. Актриса также написала, что её героиня – Наталья Бахметьева – прощается со зрителями. Публикацию актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена с закрытыми глазами и раскинутыми руками.
Пост вызвал бурные эмоции у поклонников Светланы Ивановой. Подписчики сообщили, что сериал получился очень душевный и запоминающийся. Многие поблагодарили актрису за то, что смогла подарить зрителям интересную и сильную историю. Некоторые поблагодарили за отлично проведённое время. А кто-то посетовал, что сериал очень быстро закончился и пообещали ни смотря ни на что ждать 3 сезон. Под постом также отметился и Вадим Галаганов, известный российский стилист, заявив, что «подсел» на телесериал. Светлана Иванова отметила, что для неё это лучший комплимент.