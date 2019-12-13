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Раздевшийся до трусов Алексей Ягудин устроил заплыв в холодной воде

Известный российский фигурист Алексей Ягудин разделся до трусов и устроил довольно смелый заплыв в море. Соответствующий видеоролик спортсмен обнародовал на своей страничке в социальной сети Instagram.
Раздевшийся до трусов Алексей Ягудин устроил заплыв в холодной воде

На показанных кадрах Алексей Ягудин стоит в разноцветном костюме скомороха на берегу реки. На видео спортсмен говорит, что ему уже доводилось кататься по воде на коньках, а теперь пришло подходящее время для того, чтобы в нее окунуться. Фигурист быстро снимает с себя всю одежду, оставаясь в одних трусах, после чего охотно ныряет в воду. Стоит отметить, что этот импровизированный заплыв Ягудин устроил не в родной России, где вода была бы ледяной, а в столице Мальты Валетте. Проплыв таким образом несколько метров, Ягудин напомнил подписчикам о своем новом представлении под названием «Шутовская свадьба», из которого и был позаимствован его замысловатый костюм для этого видео.

Поклонники фигуриста в комментариях под этим видео оценили представление и поинтересовались у него, какая нынче температура воды на Мальте. Многие также предположили, что этот поступок Алексея Ягудина мог удивить местных жителей. Более того, не обошли фанаты вниманием и спортивную фигуру автора видео, похвалив его за то, что он держит себя в прекрасной форме.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

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