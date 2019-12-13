«Я показываю ей Бонифация»: Полина Гагарина не дает дочери смотреть «Машу и Медведя»
Известная российская певица Полина Гагарина поделилась неожиданными методами воспитания своей двухлетней дочери. Как оказалось, Мия не видела ни одной серии популярного мультипликационного сериала «Маша и Медведь», поскольку мать ограничивает ребенка в просмотре подобного контента.
Откровенно рассказать об этом артистке пришлось во время участия в живом концерте популярного телешоу «ПрожекторПерисХилтон», который недавно прошел в Москве. В рамках беседы за традиционным столом проекта телеведущий Иван Ургант отметил, что эпизод сериала под названием «Маша плюс каша» стал единственным мультипликационным роликом в популярном видеосервисе YouTube, которому удалось преодолеть отметку в 4,5 миллиарда просмотров. В связи с этим Ургант обратился к Гагариной с вопросом о том, смотрит ли ее дочь Мия этот сериал. «Нет», - коротко ответила знаменитость. После этого ответа все участники шоу ненадолго застыли в безмолвном молчании, удивившись подобному.
Шутя и пытаясь узнать у Полины Гагариной о причинах отсутствия у нее дома Интернета и, как следствия, доступа к YouTube, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков все-таки задали ей вопрос о том, почему она не показывает дочери популярный мультфильм. «Я показываю ей Бонифация», - подчеркнула Гагарина.
Откровенно рассказать об этом артистке пришлось во время участия в живом концерте популярного телешоу «ПрожекторПерисХилтон», который недавно прошел в Москве. В рамках беседы за традиционным столом проекта телеведущий Иван Ургант отметил, что эпизод сериала под названием «Маша плюс каша» стал единственным мультипликационным роликом в популярном видеосервисе YouTube, которому удалось преодолеть отметку в 4,5 миллиарда просмотров. В связи с этим Ургант обратился к Гагариной с вопросом о том, смотрит ли ее дочь Мия этот сериал. «Нет», - коротко ответила знаменитость. После этого ответа все участники шоу ненадолго застыли в безмолвном молчании, удивившись подобному.
Шутя и пытаясь узнать у Полины Гагариной о причинах отсутствия у нее дома Интернета и, как следствия, доступа к YouTube, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков все-таки задали ей вопрос о том, почему она не показывает дочери популярный мультфильм. «Я показываю ей Бонифация», - подчеркнула Гагарина.