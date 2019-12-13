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Визажисты раскритиковали макияж Ольги Бузовой на проекте "Дом-2"

Не так давно телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова попала под волну критики за макияж на шоу "План Б". Теперь же работа личного стилиста знаменитости и вовсе поставила профессиональных визажистов в тупик.
Визажисты раскритиковали макияж Ольги Бузовой на проекте "Дом-2"

В Сети появился снимок певицы Ольги Бузовой с проекта "Дом-2". Визажисты отметили, что для звезды подобрали неправильные тени, ведь они придали ей больной вид, уголки бровей сильно опустили, что сделало выражение лица грустным, а под глазами как будто и вовсе не наносили средства, ведь видны отеки и круги.

Румяна на щеках нанесены, будто пятна, а цвет губной помады и вовсе сделал вид совсем болезненным и уставшим. Визажисты отметили, что в итоге звезда выглядела не хорошо, подчеркнул стилист все ее недостатки, при этом не добавив даже прокраску ресниц, что придало бы глазам выразительности, а так они и вовсе впали.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:13

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