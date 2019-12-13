Microsoft показала новый логотип Windows





Американская компания-разработчик показала новое лого Windows 10X, которое впоследствии может стать частью обычной версии Windows 10. Дополнением стали 100 иконок базовых приложений операционной системы.Большая часть изменений относительно незначительна. Сегодня Windows 10 включает в себя большое количество несовместимых иконок, которые можно увидеть в настройках и различных приложениях. Часть из этих графических элементов не получали обновления на протяжении десятков лет.