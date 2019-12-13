Гибридный спорткар BMW i8 достиг 20-тысячного тиража





20 тысяч выпущенных за 5,5 лет автомобилей – не самый впечатляющий показатель. Однако следует понимать, что речь идет о дорогостоящей модели, стоимость которой в стандартной версии составляет 147,5 тысяч долларов, а за одноименный родстер производитель и вовсе просит 163,3 тысячи долларов. Закончить выпуск нынешнего поколения BMW i8 концерн планирует эксклюзивной линейкой, которая получит приставку Ultimate Sophisto Edition в названии. Ее главным отличием станет уникальный цвет кузова, немного измененный внешний вид и расширенный набор оборудования. Всего таких автомобилей будет выпущено 200 экземпляров, после чего сборочная линия по выпуску BMW i8 в Лейпциге будет остановлена. «BMW i8 – особенный автомобиль, который стал уникальным символом удовольствия от вождения. Мы очень гордимся тем, что имеем возможность выпускать его на своем заводе», - отметил руководитель предприятия Ханс-Петер Кемсер.Нынешние BMW i8 вне зависимости от типа кузова оснащаются литий-ионным аккумуляторными батареями емкостью 11600 Вт/ч, чем обеспечивается запас хода на электротяге в 55 километров. Предельная скорость, которую автомобиль может развить без подключения двигателя внутреннего сгорания, составляет 120 километров в час. Суммарная же мощность силовой установки модели вместе с 228-сильным 1,5-литровым двигателем составляет 369 л. с., а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.