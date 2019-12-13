Эксперты рассказали о методах борьбы с ночными судорогами в ногах





Параллельно с этим требуется массировать ладонями икроножную мышцу, поскольку чаще всего сводит её. Затем нужно поработать обеими стопами, сделать круговые движения либо попеременно тянуть их к себе. Это приведёт к активизации кровообращения, а также успокоит боль на какое-то время.Другой способ предполагает подъём с постели. Требуется стать на холодный пол и сделать несколько шагов. После расслабления мышцы стоя на полу нужно переминаться с носка на пятку на протяжении минуты. Подобное упражнение не является сложным, но поможет улучшить кровообращение.