Специалисты обнаружили в Антарктиде самую глубокую точку на суше

«На старых картах мы видели менее глубокий каньон, но этого было недостаточно", - сообщил учёный.





По словам руководителя научных сотрудников Мэтью Морлигэма, работающего над данной программой 6 лет, учёные выяснили количество льда, заполняющее каньон. Речная долина длинной на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Ещё выявили особенности строения ледников. По информации экспертов, они влияют на усиление риска серьезных итогов таяния льдов и отступления ледников.Учёный Мэтью Морлингэм отметил, что эксперты многократно пытались выявить самую глубокую точку Денмана при помощи звуковой аппаратуры, но при запуске над каньоном значений не было видно на радарах. Впадина такая глубокая, что эхо раздаётся не ото дна, а от стенок. Научные сотрудники решили воспользоваться физическим законом сохранения массы. При условии известности количества льда, который можно вместить в расщелину, и скорости его движения, по его объему есть возможность узнать глубину и неровность дна скрытого каньона.