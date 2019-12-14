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Специалисты обнаружили в Антарктиде самую глубокую точку на суше

Коллектив учёных под руководством специалистов из Калифорнийского университета в Ирвайне открыл в Антарктиде самую глубокую точку на суше. Исследователи уточняют, что это место было найдено под ледником Денмана, расположенного в Восточной Антарктиде.

По словам руководителя научных сотрудников Мэтью Морлигэма, работающего над данной программой 6 лет, учёные выяснили количество льда, заполняющее каньон. Речная долина длинной на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Ещё выявили особенности строения ледников. По информации экспертов, они влияют на усиление риска серьезных итогов таяния льдов и отступления ледников.

«На старых картах мы видели менее глубокий каньон, но этого было недостаточно", - сообщил учёный.


Учёный Мэтью Морлингэм отметил, что эксперты многократно пытались выявить самую глубокую точку Денмана при помощи звуковой аппаратуры, но при запуске над каньоном значений не было видно на радарах. Впадина такая глубокая, что эхо раздаётся не ото дна, а от стенок. Научные сотрудники решили воспользоваться физическим законом сохранения массы. При условии известности количества льда, который можно вместить в расщелину, и скорости его движения, по его объему есть возможность узнать глубину и неровность дна скрытого каньона.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:12

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