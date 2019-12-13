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Бывший муж актрисы Татьяны Догилевой Михаил Мишин может тайно жениться на молодой любовнице

Известная российская актриса Татьяна Догилева была замужем за сатириком Михаилом Мишиным в течение 18 лет. Но в 2008 году их союз распался. Теперь же стало известно, что Мишин может в скором времени тайно жениться на своей молодой пассии.
Бывший муж актрисы Татьяны Догилевой Михаил Мишин может тайно жениться на молодой любовнице

Недавно второго супруга Догилевой, 72-летнего Михаила Мишина, заметили в компании 29-летней избранницы Светланы Астрецовой. Сообщается, что жгучая брюнетка, сопровождавшая сатирика на вечере в театре Вахтангова, занимается документальным кино. Впрочем, пара старательно скрывает свои отношения, но в окружении об этом знают практически все. К примеру, актер Владимир Машков уверен, что в скором времени пара поженится, пусть и не станет устраивать пышных торжеств. «Наверное, не хотят тратиться на банкет», - пошутил Машков в беседе с журналистами одного из изданий. О том, что Мишин и Астрецова могут тайно связать себя узами брака поговаривают и другие люди из окружения пары.

Стоит отметить, что развод Татьяны Догилевой с Мишиным пришелся на один из самых трагических периодов в жизни артистки. За короткое время актриса потеряла отца с матерью и братом, сообщает «Комсомолка». Пытаясь как-то унять боль от этой утраты, знаменитость топила свое горе в бокале. «Да, я пила, однако надеюсь, что на своем примере показала женщинам, что даже из такого состояния есть выход», - откровенно признавалась актриса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:28

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