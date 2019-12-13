Бывший муж актрисы Татьяны Догилевой Михаил Мишин может тайно жениться на молодой любовнице





Недавно второго супруга Догилевой, 72-летнего Михаила Мишина, заметили в компании 29-летней избранницы Светланы Астрецовой. Сообщается, что жгучая брюнетка, сопровождавшая сатирика на вечере в театре Вахтангова, занимается документальным кино. Впрочем, пара старательно скрывает свои отношения, но в окружении об этом знают практически все. К примеру, актер Владимир Машков уверен, что в скором времени пара поженится, пусть и не станет устраивать пышных торжеств. «Наверное, не хотят тратиться на банкет», - пошутил Машков в беседе с журналистами одного из изданий. О том, что Мишин и Астрецова могут тайно связать себя узами брака поговаривают и другие люди из окружения пары.Стоит отметить, что развод Татьяны Догилевой с Мишиным пришелся на один из самых трагических периодов в жизни артистки. За короткое время актриса потеряла отца с матерью и братом, сообщает «Комсомолка». Пытаясь как-то унять боль от этой утраты, знаменитость топила свое горе в бокале. «Да, я пила, однако надеюсь, что на своем примере показала женщинам, что даже из такого состояния есть выход», - откровенно признавалась актриса.