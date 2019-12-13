Собака звезды "Дом-2" Марины Африкантовой разгуливает в платье принцессы





Глядя на песика конечно не скажешь о его счастье, но у многих подобный образ вызвал умиление. Африкантова же решила быть оригинальной и не просто переодела своего питомца, но и написала от его имени целое обращение к подписчикам.Так, в обращении сказано, что Марина самая лучшая хозяйка, а собака рада быть частью семейства Капаклы. Также Африкантова хорошо заботится о Боните. Ко всему, она отметила, собака считает каждый голос, который отдали за ее хозяйку, а поэтому нужно поспешить.Однако сама идея оказалась совсем не новой. Ранее от имени своей кошки Ники со своими поклонниками общалась мама Марины Татьяна Владимировна.К слову, далеко не всем понравилась подобное выходка Африкантовой, а некоторые даже отметили, что она "выживает из ума".