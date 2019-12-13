Собака звезды "Дом-2" Марины Африкантовой разгуливает в платье принцессы
Каждый из участников агитирует за себя в конкурсе, как может. Звезда "Дом-2" Марина Африкантова решила использовать всенародную любовь к ее собаке Боните и одела ее в платье принцессы. В таком наряде она сделала несколько снимков домашнего любимца.
Глядя на песика конечно не скажешь о его счастье, но у многих подобный образ вызвал умиление. Африкантова же решила быть оригинальной и не просто переодела своего питомца, но и написала от его имени целое обращение к подписчикам.
Так, в обращении сказано, что Марина самая лучшая хозяйка, а собака рада быть частью семейства Капаклы. Также Африкантова хорошо заботится о Боните. Ко всему, она отметила, собака считает каждый голос, который отдали за ее хозяйку, а поэтому нужно поспешить.
Однако сама идея оказалась совсем не новой. Ранее от имени своей кошки Ники со своими поклонниками общалась мама Марины Татьяна Владимировна.
К слову, далеко не всем понравилась подобное выходка Африкантовой, а некоторые даже отметили, что она "выживает из ума".
Глядя на песика конечно не скажешь о его счастье, но у многих подобный образ вызвал умиление. Африкантова же решила быть оригинальной и не просто переодела своего питомца, но и написала от его имени целое обращение к подписчикам.
Так, в обращении сказано, что Марина самая лучшая хозяйка, а собака рада быть частью семейства Капаклы. Также Африкантова хорошо заботится о Боните. Ко всему, она отметила, собака считает каждый голос, который отдали за ее хозяйку, а поэтому нужно поспешить.
Однако сама идея оказалась совсем не новой. Ранее от имени своей кошки Ники со своими поклонниками общалась мама Марины Татьяна Владимировна.
К слову, далеко не всем понравилась подобное выходка Африкантовой, а некоторые даже отметили, что она "выживает из ума".