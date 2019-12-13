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Стартовали российские продажи нового поколения BMW X6

Официальная премьера третьего по счету поколения купеобразного баварского кроссовера BMW X6 состоялась еще в середине минувшего лета. Теперь же стало известно, что российские дилеры марки начали продажи новинки.

Новое поколение кроссовера BMW X6, по уже сложившейся традиции, создано на платформе младшего собрата - BMW X5. Впрочем, от сородича автомобиль отличается купеобразными очертаниями кузова с покатой крышей, а также формой бамперов и оптикой. Еще одной важной особенностью новинки можно назвать декоративную подсветку радиаторной решетки, которая активируется в момент включения ближнего и габаритного света фар и может работать как подсветка на парковке. А вот технически новый BMW X6 полностью идентичен «пятерке». Производитель предлагает для этой модели точно такой же набор дизельных и бензиновых турбированных силовых агрегатов с 8-ступенчатой АКПП и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Опционально покупатели могут также получить автомобиль с пневматической подвеской.

В России базовая версия BMW X6 xDrive30d с 6-цилиндровым 249-сильным двигателем доступна по цене 5,42 миллиона рублей. А вот за модификацию BMW X6 M50d с той же силовой установкой, форсированной до 400 л. с. мощности придется заплатить уже 6,61 миллиона рублей. Самая же дорогая на сегодня версия BMW X6 M50i. За автомобиль с 530-сильным 4,4-литровым V8 придется заплатить 6,77 миллионов рублей. Наконец, в следующем году ожидается появление в продаже версии BMW X6 M, стоимость которой превысит 9 миллионов рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:22

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