Учёные разработали ловушку для мух цеце, основанную на «любимом» цвете насекомых





Учёные исследовали спектр поглощения фоторецепторов мух цеце и выявили, что в тканевые ловушки фиолетового цвета попадает в 1,5-1,8 раз больше насекомых. Специалисты объясняют это тем, что указанные представители рода двукрылых из семейства Glossinidae способны воспринимать невидимые для человеческого глаза ультрафиолетовые излучения. На сегодняшний день для сооружения ловушек для мух цеце используют в основном покрытый инсектицидом хлопок или полиэстер чёрного и синего цвета, являющиеся недостаточно эффективными для приманки насекомых.Компьютерные модели, созданные с учётом полученной информации о фоторецепторах цеце, будут использоваться для разработки ловушек, основанных на «любимом» цвете насекомых, что позволит жителям Африки уберечь себя и скот от заражения сонной болезнью, переносчиком которой являются мухи цеце.