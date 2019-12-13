«В микрофон вякнул – и ты певец»: Стас Садальский посетовал на засилье артистов-непрофессионалов





«Кино для меня превратилось в обмытые камни. Это просто было, сыграно», - отметил актер. А вот на вопрос ведущего о том, что скрывается за такими словами, Стас Садальский отметил, что отчасти им движет обида. «Может, обида. У меня ведь и силы еще есть, а в кино меня не зовут. Сейчас время непрофессионалов и самодеятельности. Тот в КВНе три раза пошутил – он артист, этот в микрофон вякнул – певец. Непрофессионалы везде – в театре и в правительстве. Век непрофессионалов», - подчеркнул знаменитый актер, добавив, что новинки кино предпочитает смотреть в домашней обстановке.«У меня большой телевизор. Недавно посмотрел фильм «Щегол». Изумительный фильм. Также просмотрел картину «Фаворитка» с потрясающей актерской игрой. Очень жаль, что не могут сейчас читать, поскольку много времени отнимает Интернет», - отметил артист.