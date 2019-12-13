Ирина Шейк приобрела квартиру в Москве

Многие родственники модели переехали в США. В частности, в 2017-м мать Ирины Шейк стала жить с дочкой в Лос-Анджелесе. На тот момент модель ожидала рождения ребёнка от Брэдли Купера, поэтому помощь родственницы в вопросах беременности оказалась крайне своевременной. За последнее время Ирина Шейк стала чаще бывать в РФ. По большей мере она посещает Москву ради работы.Как выяснилось, не так давно Ирина Шейк приобрела в Москве дорогостоящую недвижимость, которую оформила на собственную мать. Журналисты сообщают, что модель станет часто пользоваться жильём ввиду своей нелюбви проживать в отелях. Ирина Шейк с её высокими доходами может снимать номер в самых дорогих гостиничных номерах, однако покупка квартиры в Москве может рассматриваться как сохранение капитала. В будущем она сможет реализовать жильё и, возможно, получить за него больше потраченного.