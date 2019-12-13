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Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Берите мышку от компа и голосуйте за меня!»

Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова не скрывает того, что агитирует, чтобы за нее голосовали. Так, она даже просит своих поклонников, чтобы те брали в руки свои мышки от компьютера или другие гаджеты и отдавали свой голос за нее.

Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Берите мышку от компа и голосуйте за меня!»

Майя Донцова, как и все ее конкуренты, мечтает выиграть новую квартиру в Москве. Именно поэтому звезда "Дом-2" просит всех своих родственников, друзей, а также знакомых отдать свой голос за нее. Девушка уверена, у нее есть все шансы одержать победу и заработать титул "Человек года". Она даже обращение к своим поклонникам составила.

И как выяснилось, Майя даже знает, почему нужно за нее голосовать. Так, Донцова отметила, что смогла измениться, но при этом не потеряла себя. Сказала Майя и о том, что к людям она относится очень уважительно, а еще не стоит на месте и постоянно развивается.


Помимо этого, Майя Донцова подчеркивает, что титул "Человек года" для нее, как своеобразный знак, она находится на правильном пути. Донцова не стесняясь попросила всех, кто хочет ее поддержать, сделать это скорее, взяв в руки свои мобильные телефоны и мыши от компьютера, чтобы отдать свой голос.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:56

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