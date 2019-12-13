Xiaomi готовит к выпуску новые беспроводные наушники
Как сообщает авторитетный сетевой инсайдер Мукул Шарма, регулярно публикующий достоверные данные о новинках в области потребительской электроники, китайская компания Xiaomi готовится вывести на рынок очередной хит. Речь о новых беспроводных наушниках компании.
Полностью беспроводные TWS-наушники от Xiaomi, вероятнее всего, быстро станут очередным хитом продаж. Такой вывод эксперты делают на основании того, что прежние версии беспроводных наушников, выпущенных компанией под брендами Redmi и Xiaomi, стали очень популярными у миллионов пользователей. А вот вывод о том, что компания готовит такую новинку к выходу на рынок, был сделан после появления информации о ней в базе данных Bluetooth Special Interest Group – организации, которая отвечает за разработку стандартов беспроводной связи и осуществляет сертификацию устройств с поддержкой Bluetooth.
Стоит также отметить, что всего через несколько дней презентацию своих первых беспроводных наушников планирует провести китайская компания Realme, которая вот уже несколько лет активно развивается, фактически следуя путем, ранее проторенным Xiaomi. Уже сейчас к устройствам этого бренда проявляют интерес не только потенциальные покупатели, но и многие эксперты в индустрии.
Полностью беспроводные TWS-наушники от Xiaomi, вероятнее всего, быстро станут очередным хитом продаж. Такой вывод эксперты делают на основании того, что прежние версии беспроводных наушников, выпущенных компанией под брендами Redmi и Xiaomi, стали очень популярными у миллионов пользователей. А вот вывод о том, что компания готовит такую новинку к выходу на рынок, был сделан после появления информации о ней в базе данных Bluetooth Special Interest Group – организации, которая отвечает за разработку стандартов беспроводной связи и осуществляет сертификацию устройств с поддержкой Bluetooth.
Стоит также отметить, что всего через несколько дней презентацию своих первых беспроводных наушников планирует провести китайская компания Realme, которая вот уже несколько лет активно развивается, фактически следуя путем, ранее проторенным Xiaomi. Уже сейчас к устройствам этого бренда проявляют интерес не только потенциальные покупатели, но и многие эксперты в индустрии.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:58