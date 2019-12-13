Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь сфотографировалась с кошкой в кафе

Когда в общественном заведении к Дарье подошла кошка, то она не задумываясь погладила ее. Ко всему Пынзарь взяла ее на руки и сделала совместный снимок, а после разместила его в личном аккаунте Instagram.На фото видно, что одета Дарья Пынзарь в облегающий костюм, который шикарно подчеркивает ее идеальную фигуру.Пользователи Сети тут же принялись комментировать этот кадр, а некоторые даже назвали ее "кошечкой". Однако были и те, кто подчеркнул, что Пынзарь как всегда очень красивая и хорошо выглядит.Напомним, что Дарья Пынзарь была одной из самых ярких особ на телестройке. Ей удалось не только выйти замуж, но и уже родить двоих детей от своего супруга Сергея. Сейчас семья живет в Турции.