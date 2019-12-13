Египетские военные показали на видео советско-американскую подлодку «Ромео»





Эта субмарина с дизель-электрической силовой установкой была создана на базе уже существовавшего тогда проекта 633 советских инженеров. Ударная подлодка выпускалась лишь в период 1957-1961 годов, а на данный момент операторами таких судов выступают всего две страны в мире – Египет и КНДР. Впрочем, используются такие суда и в Российской Федерации, они не состоят на службе в ВМС страны, а выступают в качестве стационарных тренировочных центров. Внутри «Ромео» располагаются маховики и датчики старинного вида, которые переплетены с современной компьютерной техникой, передовыми радарами и клапанами. Дело в том, что в далеком 1988 году Государственный департамент США утвердил программу модернизации этих субмарин под их оснащение торпедами серии Mk 37 Mod 1 и ракетами «Гарпун».Разумеется, что в процессе модернизации подлодка также обзавелась принципиально новой системой управления огнем и рядом обновленных датчиков. Сообщается, что, несмотря на почтенный возраст, данное судно и сегодня способно уничтожать самые современные корабли.