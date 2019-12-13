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Ученые создали вакцину от ожирения

Специалисты Национального института здравоохранения при Институте Кочина в столице Франции Париже заявляют о создании эффективной вакцины, которая поможет пациентам избавиться от болезни Крона (хронического воспалительного заболевания кишечника) и ожирения. Как утверждают исследователи, им удалось найти важнейший ключ к вакцинации.
Ученые создали вакцину от ожирения

По словам авторов этого изобретения, их стратегия напрямую связана с флорой кишечника. Отмечается, что разработанная вакцина будет воздействовать на микробиоту, изменяя ее и повышая уровень защиты слизистой оболочки кишечника. Как известно, пищеварительная флора кишечника представляет собой сложную экосистему, которая включает в себя сотни миллиардов бактерий, находящихся в человеческом организме. Все они принимают участие в процессе пищеварения и борьбе с некоторыми токсичными отходами, попутно защищая человека от воздействия внешних патогенных факторов. Отдельные виды таких бактерий могут стимулировать обновление кишечных стенок и провоцировать синтез молекул, по своим свойствам напоминающие антибиотики.

Прежние исследования уже подтвердили наличие связи между состоянием кишечной флоры и разного рода расстройствами в работе этого органа. Поэтому эксперты отмечают, что у людей, которые страдают от подобных проблем, наблюдается заметно меньшее разнообразие бактерий при повышенном количестве флагеллина, отвечающего с выработку белка и позволяющего вредоносным бактериям и микроорганизмам проникать в слизистую кишечника, вызывая воспаления. Ученые же предлагают вводить небольшое количество флагеллина, тем самым стимулируя выработку антител против него. Первые исследования на грызунах уже показали эффективность этого метода.

Отмечается, что применение новой вакцины позволит не только избавить людей от воспалений кишечника или болезни Крона, но еще и позволит эффективно бороться с ожирением, поскольку в основе этого недуга чаще всего лежат именно разнообразные расстройства кишечника.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:37

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