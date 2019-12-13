Актриса сериала «Деффчонки» Полина Максимова познакомила Егора Корешкова со своими родителями

Полина Максимова получила известность после роли Лели в ситкоме телеканала ТНТ «Деффочнки». Несмотря не легкомысленный характер сыгранного ею персонажа, в жизни знаменитость совершенная его противоположность. По словам актрисы, она всегда отличалась скромностью и замкнутостью, что являлось объектом беспокойства её мамы. Однако, как отмечает Полина Максимова, ощущение, что вместо неё играет другой человек, только помогает ей раскрыться.Комментариев касательно личной жизни артистка всегда избегала, но в последнее время она была часто замечена в компании российского актёра Егора Корешкова, знакомство с которым состоялось во время съемок сериала «257 причин, чтобы жить». Полина Максимова призналась, что уже познакомила Егора Корешкова со своими родителями, который успел получить одобрение от её отца. Сама актриса добавляет, что к 30 годам у неё сформировалось видение отношений между мужчиной и женщиной, которые, прежде всего, должны быть между собой друзьями, и сравнивает такой союз с известными Бонни и Клайдом.