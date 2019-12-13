Участник "Дом-2" Кирилл Кондратьев рассказал, что его затравливают в социальных сетях





Стоит отметить, что на проект Кондратьев пришел к Алене Рапунцель. До этого Кирилл активно общался с ней с помощью переписки. Однако только он появился на шоу, как о нем начали много всего говорить. В итоге Кирилл Кондратьев решил сам все о себе рассказать.По его словам, у него правда двое детей. Но, к сожалению, с одним из них ему видеться не дают. А вот алименты он платит систематически и не является должником, которым теперь его пытаются выставить.Помимо этого, Кирилл Кондратьев подчеркивает, что есть одна особа, которая очень на него обижена. Он отмечает, они пытались построить отношения, но у них ничего не вышло, и теперь она не нашла ничего лучше, как устроить его травлю в Сети. Кондратьев подчеркнул, она льет на него грязь и говорит очень много неправды.