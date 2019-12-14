«Мама красавица»: Екатерина Варнава поделилась редким семейным фото с матерью

Известная российская актриса и телеведущая, участница популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава разместила на своей страничке в Instagram редкий кадр. На показанном фото знаменитость снялась в компании своей мамы Галины Варнавы.Вообще, актриса не очень охотно афиширует свою частную жизнь, однако не так давно она отметила свое 35-летие, поэтому не исключено, что именно в честь этого события на ее странице появилась публикация со снимком в компании мамы Галины Степановны. Поклонники тут же пришли в восторг от увиденного и принялись нахваливать то, как выглядит мама знаменитости. Несмотря на почтенный возраст, Галина Варнава действительно выглядит отлично. Подписчики же отметили, что сама Екатерина Варнава очень похожа на свою родительницу, а также обратили внимание на то, что рядом с матерью актриса буквально светится от счастья.К слову, с комплиментами в адрес матери Екатерины Варнавы в комментариях позднее отметились и некоторые коллеги звезды. «Целуй маму», - написал шоумен Тимур Родригез. Также свои комментарии под этой публикацией оставили Светлана Бондарчук и Ульяна Пылаева. Подписчики же, и вовсе, рассыпались в комплиментах. «Мама красавица», «Как мило. Здоровья вам и благополучия», - пишут они.