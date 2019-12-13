Марго Робби рассказала о привычке, которая раздражает ее мужа





Отвечая на вопрос о вещи, которую она для себя считает знаковой, Марго Робби вспомнила о своем плющевом кролике по имени Бани, подаренного ей в далеком детстве. По словам актрисы, она до сих пор спит с этой игрушкой. При этом, ее супруг, Том Акерли, совсем не в восторге от этого и даже раздражен от подобной привычки супруги. Он постоянно убирает Банни с кровати. «Ему смешно от того, что я до сих пор сплю с мягкой игрушкой. Может, он слегка ревнует, потому что у кролика в нашей кровати приоритетное место. Но как только он видит, что я заснула, он тут же выбрасывает его из кровати», - отметила Робби журналистке.А вот рассказывая о человеке, оказавшем на ее становление самое большое влияние, знаменитость отметила, что одним из самых важных персонажей в ее жизни была ее тетя. Актриса также призналась, что увлекалась кино с детства и иногда разыгрывала для своей мамы сцены из фильмов и была большой поклонницей Николь Кидман.