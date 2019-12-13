NASA показало гибель Земли на минутном ролике





На опубликованном ролике демонстрируются последствия испарения океанов. Видео с ускоренным проигрыванием масштабных катастроф, было опубликовано планетологом Джеймсом О'Донохью – сотрудником японского агентства JAXA, - однако сам ролик принадлежит именно авторству ученых NASA, которые впервые опубликовали его в Сети еще 10 лет тому назад. Специалист лишь решил улучшить его качество и немного замедлить, чтобы улучшить восприятие. На первых секундах ролика показывается, что произойдет с планетой, когда уровень воды в ее океанах снизится на 140 метров. В этом случае оголятся практически все континентальные шельфы. Позднее происходит снижение глубины мирового океана еще на несколько километров, что заставляет буквально «выйти» наружу срединно-океанические хребты, считающиеся своего рода границами литосферных плит.К тому моменту, как глобальное потепление и засуха уничтожат еще около 6 километров воды в океане, на планете практически не останется жидкости. Вода в этот момент сохранится лишь в Марианской впадине, которая является самым глубоким местом в Мировом океане и достигает 11 километров в глубину.