Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась в любви к своему директору





В официальном аккаунте Instagram Ольги Бузовой появился новый снимок, где она вместе со своим концертным директором Арамом Арчером стоит на красной ковровой дорожке. Скорее всего, этот кадр сделан совсем недавно, потому что позади парочки стоит новогодняя ель. Певица под этой публикацией оставила очень трогательную подпись.Бузова отметила, что Арчер родной для нее человек и самый лучший во всем мире директор. Также Ольга говорит и о том, что Арам просто потрясающий супруг, а также отец. Певица пожелала ему богатырского здоровья и отметила, что любит его, и его семью. Арчер не стал отмалчиваться и поблагодарил свою подопечную за слова, сказанные в его адрес.Стоит отметить, сегодня у Арама Арчера день рождения. Для Ольги Бузовой мужчина правда сделал достаточно много, ведь он за 13 лет совместной работы из нее сделал настоящую звезду.Известно, что у Арама и Ольги правда очень хорошие дружеские отношения, хотя ранее им пытались приписать отношения и даже говорили, Бузова собралась за него замуж, но это были только слухи.