Эксперты выявили причины болей в теле





Повышенная чувствительность организма к боли может развиваться у человека при фибромиалгии. Это распространенное внесуставное заболевание неизвестного происхождения, которое характеризуется распространяющимися по всему организму болями, общей слабостью мышц, мест крепления сухожилий к костям и т. д. Симптомами заболевания может быть головокружением, головные боли, депрессия, хроническая усталость и боли во всем теле, помутнение рассудка, недостаточность сна.К неприятным чувствам можно также отнести инфекцию, простуду и грипп. Зажатость в мышцах может быть связана с выделением огромного количества лейкоцитов, которые помогают в борьбе с заболеванием. Болезненные ощущения в мышцах возникают в том случае, если в организме задерживается жидкость. Этот признак может указывать на присутствие венозной недостаточности, хронической болезни почек, цирроза печени, сердечной недостаточности и проблем с щитовидной железой. Для хорошего самочувствия рекомендуется заблаговременно обратиться к специалисту, который назначит необходимое лечение.