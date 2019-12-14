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Эксперты выявили причины болей в теле

Болезненные ощущения в теле могут являться причиной множественных нарушений. Среди них специалисты могут выделить наличие проблем с печенью, сердечной недостаточности и гриппа.

Повышенная чувствительность организма к боли может развиваться у человека при фибромиалгии. Это распространенное внесуставное заболевание неизвестного происхождения, которое характеризуется распространяющимися по всему организму болями, общей слабостью мышц, мест крепления сухожилий к костям и т. д. Симптомами заболевания может быть головокружением, головные боли, депрессия, хроническая усталость и боли во всем теле, помутнение рассудка, недостаточность сна.

К неприятным чувствам можно также отнести инфекцию, простуду и грипп. Зажатость в мышцах может быть связана с выделением огромного количества лейкоцитов, которые помогают в борьбе с заболеванием. Болезненные ощущения в мышцах возникают в том случае, если в организме задерживается жидкость. Этот признак может указывать на присутствие венозной недостаточности, хронической болезни почек, цирроза печени, сердечной недостаточности и проблем с щитовидной железой. Для хорошего самочувствия рекомендуется заблаговременно обратиться к специалисту, который назначит необходимое лечение.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:12

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