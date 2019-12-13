В небе над Челябинском сняли завораживающий солнечный столб
Жители российского Челябинска стали свидетелями довольно редкого атмосферного явления впечатляющей красоты. Вечером этой пятницы, 13 декабря, горожане наблюдали за световым столбом на закате солнца, который также называют солнечным.
Снимки этого явления, зафиксированного в небе над Челябинском, позднее опубликовала «Комсомолка», сославшись на местных жителей, поделившихся своими кадрами. «Камера смартфона, конечно, не может передать всю красоту, но на фото все равно видно, насколько необычно выглядит небо», - приводит издание слова автора фотографий. Более того, журналисты решили поинтересоваться природой данного явления у одного из жителей Южного Урала, который интересуется астрономией. По словам эксперта, чаще всего такие завораживающие явления в виде солнечных столбов возникают во время морозных вечеров на территориях с преобладанием экстремально низких температур. Самым же редким явлением принято считать световые столбы с идеальными очертаниями.
«Наблюдать за таким явлением можно только на восходе или на закате, пока солнечный диск на небе находится под большим углом. Простыми словами его можно объяснить как прохождение солнечного света через кристаллы льда в пористых облаках на небе», - подытожил специалист.
Снимки этого явления, зафиксированного в небе над Челябинском, позднее опубликовала «Комсомолка», сославшись на местных жителей, поделившихся своими кадрами. «Камера смартфона, конечно, не может передать всю красоту, но на фото все равно видно, насколько необычно выглядит небо», - приводит издание слова автора фотографий. Более того, журналисты решили поинтересоваться природой данного явления у одного из жителей Южного Урала, который интересуется астрономией. По словам эксперта, чаще всего такие завораживающие явления в виде солнечных столбов возникают во время морозных вечеров на территориях с преобладанием экстремально низких температур. Самым же редким явлением принято считать световые столбы с идеальными очертаниями.
«Наблюдать за таким явлением можно только на восходе или на закате, пока солнечный диск на небе находится под большим углом. Простыми словами его можно объяснить как прохождение солнечного света через кристаллы льда в пористых облаках на небе», - подытожил специалист.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:15