Куртку Филиппа Киркорова назвали «гейской»
Куртку Филиппа Киркорова назвали «гейской». В необычном наряде артист появился на публике, чем спровоцировал различные дискуссии в интернете.
Филипп Киркоров является одним из наиболее знаменитых артистов на эстраде РФ. Невзирая на огромную популярность, певец старается не раскрывать слишком много информации о своей личной жизни.
По причине подобной закрытости вокруг исполнителя распространяются различные слухи. Некоторые подозревают Киркорова в нетрадиционной ориентации. Сам певец относится к сексуальным меньшинствам достаточно терпимо. Накануне Филипп Киркоров появился на публике в куртке дорогостоящего модного бренда, обратная сторона которой содержит несколько провокационную надпись, посвященную геям.
Неизвестно, по какой причине артист выбрал именно этот элемент одежды. Некоторые посчитали такой шаг в изменении стиля спорным. Но другие рассматривают это как обычную поддержку сексуальных меньшинств.
Филипп Киркоров является одним из наиболее знаменитых артистов на эстраде РФ. Невзирая на огромную популярность, певец старается не раскрывать слишком много информации о своей личной жизни.
По причине подобной закрытости вокруг исполнителя распространяются различные слухи. Некоторые подозревают Киркорова в нетрадиционной ориентации. Сам певец относится к сексуальным меньшинствам достаточно терпимо. Накануне Филипп Киркоров появился на публике в куртке дорогостоящего модного бренда, обратная сторона которой содержит несколько провокационную надпись, посвященную геям.
Неизвестно, по какой причине артист выбрал именно этот элемент одежды. Некоторые посчитали такой шаг в изменении стиля спорным. Но другие рассматривают это как обычную поддержку сексуальных меньшинств.