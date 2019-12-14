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Куртку Филиппа Киркорова назвали «гейской»

Куртку Филиппа Киркорова назвали «гейской». В необычном наряде артист появился на публике, чем спровоцировал различные дискуссии в интернете.

Филипп Киркоров является одним из наиболее знаменитых артистов на эстраде РФ. Невзирая на огромную популярность, певец старается не раскрывать слишком много информации о своей личной жизни.

По причине подобной закрытости вокруг исполнителя распространяются различные слухи. Некоторые подозревают Киркорова в нетрадиционной ориентации. Сам певец относится к сексуальным меньшинствам достаточно терпимо. Накануне Филипп Киркоров появился на публике в куртке дорогостоящего модного бренда, обратная сторона которой содержит несколько провокационную надпись, посвященную геям.

Неизвестно, по какой причине артист выбрал именно этот элемент одежды. Некоторые посчитали такой шаг в изменении стиля спорным. Но другие рассматривают это как обычную поддержку сексуальных меньшинств.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:11

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