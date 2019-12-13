Гипнотизер рассказал о причинах опасности пятницы 13-го





«Массовое общественное сознание всегда ожидает в этот день чего-то негативного. Плотность ментальных полей в такие дни резко повышается, ведь ожидания огромного числа людей наполнены негативом. Я ранее проводил социологические исследования и могу утверждать, что это действительно работает», - приводит слова Гончарова Gazeta.spb. При этом специалист уверен, что негативное восприятие таких дней подпитывает не только большое количество суеверий, но и современный кинематограф. Многие режиссеры закладывают в основу своих фильмов пятницу 13-е, создавая сюжеты, которые становятся своего рода отражением коллективной мысли.«Если бы всех вокруг годами убеждали в том, что этот день является лучшим в году, все происходило бы наоборот. Так что, перекодировать сознание можно и нужно. Это своего рода психологический феномен. Мир вокруг нас постепенно приобретает те очертания, которыми мы привыкли наделять его в своих мыслях, представлениях и мечтах», - добавил гипнотизер.